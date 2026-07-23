Rubio: Neue Ideen sind nötig

Rubio sprach nach dem Treffen vor Journalisten von einem «guten und offenen» Gespräch. Zugleich betonte er, für Fortschritte auf dem Weg zu einem Frieden in der Ukraine seien «neue Vorschläge und neue Ideen» nötig. Die USA seien bereit, eine konstruktive Rolle dabei zu spielen. Der Krieg sei «extrem blutig», sagte Rubio weiter, und verwies auf schwere russische Verluste in jüngster Zeit sowie auf das Leid der ukrainischen Bevölkerung. Beide Seiten hätten daher ein Interesse an einem Kriegsende.