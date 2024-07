Nach einem Besuch in China hatte Kuleba am Freitag geäussert, dass Peking die territoriale Integrität der Ukraine respektiere. Kiew dürfe nicht zu Verhandlungen mit Russland gezwungen werden, sagte Kuleba zudem im Interview mit dem ukrainischen Sender TSN. Präsident Selenskyj sagte seinerseits nach Kulebas Besuch in China, Peking habe ein «klares Signal» gesendet, dass es die territoriale Integrität der Ukraine unterstütze.