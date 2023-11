Auch in den kommenden Monaten dürfte Deutschland den übrigen Ländern der Eurozone hinterherhinken und vorerst «die rote Laterne in der Hand halten», sagte der Ökonom. Im Vergleich zu anderen Euroländern leide die grösste europäische Volkswirtschaft besonders stark unter einem Abflauen der Weltwirtschaft. Die nachlassende Konjunktur in China laste auf der deutschen Exportwirtschaft. Darüber hinaus dürfte auch der wachsende Protektionismus des wichtigen Handelspartners USA das Wachstum bremsen. Zudem geht Kraemer davon aus, dass auch die US-Wirtschaft vor dem Hintergrund der gestiegenen Zinsen im kommenden Jahr in eine Rezession rutschen dürfte.