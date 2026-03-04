Ein Einsatz von US-Bodentruppen im Iran ist nach Angaben des Weissen Hauses derzeit nicht geplant. «Sie sind derzeit nicht Teil des Plans für diese Operation», sagte Regierungssprecherin Karoline Leavitt auf Nachfrage bei einer Pressekonferenz. Zugleich wollte sie eine solche Option grundsätzlich nicht ausschliessen. Man werde dem Präsidenten als Oberbefehlshaber «keine militärischen Optionen vom Tisch nehmen».