Die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt wertet den Angriff auf das Gala-Dinner in Washington als Mordversuch an Präsident Donald Trump. Das Dinner sei von einem Verrückten gekapert worden, «der versuchte, den Präsidenten zu ermorden und so viele hochrangige Vertreter der Trump-Regierung wie möglich zu töten», teilte Leavitt auf X mit.