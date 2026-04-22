US-Präsident Donald Trump hatte eine Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran zuvor zur Bedingung für eine Waffenruhe gemacht. Der Schiffsverkehr durch die für den Gas- und Ölhandel wichtigen Meerenge ist seit Kriegsbeginn stark eingeschränkt. Trump hatte deutlich gemacht, trotz Verlängerung der Waffenruhe an der US-Seeblockade festhalten zu wollen. Sie betrifft Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern./jcf/DP/he