Leavitt sagte, die Frachter seien von Schnellbooten attackiert worden. «Der Iran hat sich von der tödlichsten Marine im Nahen Osten zu einer Bande von Piraten gewandelt.» Eine Kontrolle über die Strasse von Hormus habe Teheran nicht.
Öffnung der Strasse von Hormus Kernforderung der USA
In der Strasse von Hormus war zuvor ein Containerschiff unter Beschuss durch die iranischen Revolutionsgarden (IRGC) gekommen und schwer beschädigt worden, wie die britische Behörde für die Sicherheit der Handelsschifffahrt mitteilte. Wenig später meldete die Behörde erneut einen Vorfall. Irans Streitkräfte reklamierten hingegen drei Angriffe auf Frachtschiffe für sich.
US-Präsident Donald Trump hatte eine Öffnung der Strasse von Hormus durch den Iran zuvor zur Bedingung für eine Waffenruhe gemacht. Der Schiffsverkehr durch die für den Gas- und Ölhandel wichtigen Meerenge ist seit Kriegsbeginn stark eingeschränkt. Trump hatte deutlich gemacht, trotz Verlängerung der Waffenruhe an der US-Seeblockade festhalten zu wollen. Sie betrifft Schiffe, die aus iranischen Häfen kommen oder diese ansteuern./jcf/DP/he
(AWP)