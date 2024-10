Im grössten Finanzbetrugsfall Vietnams ist eine Immobilienmagnatin in einem zweiten Prozess staatlichen Medien zufolge zu lebenslanger Haft verurteilt worden. Das Volksgericht in Ho-Chi-Minh-Stadt befand Truong My Lan der Geldwäsche von fast 18 Milliarden US-Dollar, der betrügerischen Vermögensaneignung in Höhe von 1,2 Milliarden US-Dollar und des illegalen internationalen Geldtransfers in Höhe von 4,5 Milliarden US-Dollar für schuldig.