Die Gesamtproduktion in Deutschland besteht überwiegend aus der Industrieproduktion sowie der Energieerzeugung und der Bauwirtschaft. Die Industrieproduktion legte im Mai um 0,8 Prozent zu, im bisherigen Jahresverlauf kam der Zuwachs vor allem aus der Energie- und Bauwirtschaft. Die Erholung in der Industrie ist massgeblich auf die Zuwächse in der Automobilindustrie zurückzuführen. Dort stieg die Produktion saison- und kalenderbereinigt um 3,6 Prozent zum Vormonat.