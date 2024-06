Konkret stimmten die Aktionäre dem Antrag des Verwaltungsrates zu, bestehende Verbindlichkeiten gegenüber SEF-Lux und anderen Investitionspartnern in Höhe von 84,7 Millionen Franken durch eine ordentliche Kapitalerhöhung in Eigenkapital umzuwandeln. Ziel dieser Restrukturierung ist es, die Bilanz von Leclanché zu stärken, um das Unternehmen strategisch so zu positionieren, dass es von den Chancen im wachstumsstarken Bereich der Elektromobilität profitieren kann, wie Leclanché am Donnerstagabend mitteilte.