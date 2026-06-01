Der in Finanznot steckende Batteriehersteller Leclanché hat bei der SIX Exchange Regulation entsprechend eine erneute Fristverlängerung bis zum 31. Juli 2026 beantragt. Die Entscheidung dazu steht noch aus, wie das Unternehmen am Montag mitteilte.
Die Frist für eine erste Verlängerung war Ende Mai ausgelaufen. Damals begründete das Unternehmen den Schritt mit einem Wechsel in der CFO-Position und der anstehenden Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. Das Unternehmen zeigte sich jedoch weiterhin zuversichtlich, dass der «Geschäftsbericht 2025 in den nächsten Tagen veröffentlicht werden kann», heisst es weiter.
Die Aktien von Leclanché werden ab dem 1. Juni 2026 vorübergehend vom Handel an der SIX Swiss Exchange ausgesetzt. Das Westschweizer Unternehmen befindet sich in fortgeschrittenen Gesprächen mit einem strategischen Partner über eine zusätzliche Finanzierung.
Bereits Ende April 2026 wurde eine Umwandlung von rund 10 Millionen Franken Schulden in Eigenkapital angekündigt. Ziel der Massnahmen ist es, die Fortführung des Betriebs mindestens bis Juni 2027 sicherzustellen.
(AWP)