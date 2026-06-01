Die Frist für eine erste Verlängerung war Ende Mai ausgelaufen. Damals begründete das Unternehmen den Schritt mit einem Wechsel in der CFO-Position und der anstehenden Umwandlung von Schulden in Eigenkapital. Das Unternehmen zeigte sich jedoch weiterhin zuversichtlich, dass der «Geschäftsbericht 2025 in den nächsten Tagen veröffentlicht werden kann», heisst es weiter.