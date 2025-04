Die konsolidierten Gesamteinnahmen beliefen sich auf 19,6 Millionen Franken, wozu der Kundenumsatz 17,4 Millionen beitrug. Dabei sei es wichtig, «die in der Bilanz ausgewiesenen abgegrenzten Nettoeinnahmen in Höhe von 1,2 Millionen Franken hervorzuheben». Dabei handle es sich um zusätzliche, den Kunden in Rechnung gestellte Beträge, die noch nicht als Umsatz verbucht worden seien, was das umsichtige Finanzmanagement von Leclanché unterstreiche und gesicherten Umsatz für 2025 widerspiegle.