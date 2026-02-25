Emrich verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Führungserfahrung im Finanzbereich der Industrie- und Energiebranche, hiess es. Zuletzt habe er beim Batterie-Recyclingunternehmen Li-Cycle Europe als Regional-CFO die Finanzorganisation in Europa aufgebaut und geleitet. Frühere Stationen umfassten leitende Finanzfunktionen bei Key Surgical Europe, LBNUTS und Lorenz Snack-World.
Emrich folgt auf Hubert Angleys, der Ende November 2025 das Unternehmen verlassen hatte. Während der Übergangszeit wurde die Finanzabteilung von einem externen Buchhaltungsunternehmen unterstützt.
Mit Emrich wolle Leclanché seine Finanzstruktur stärken und die nächste Entwicklungsphase unterstützen, wurde Firmenchef Pierre Blanc zitiert. Leclanché kämpfte jüngst mit akuten Liquiditätsengpässen. Vor zwei Wochen hatte das Unternehmen mit 369 Mitarbeitenden bekanntgegeben, dass es zu Zahlungsverzögerungen gekommen sei, unter anderem bei den Januar-Löhnen.
Am vergangenen Freitag meldete die Firma, sie habe mit Partnern eine Finanzierungsvereinbarung über 16,7 Millionen Franken für den kurzfristigen Betrieb der kommenden Monate getroffen. Parallel dazu würden langfristige strategische und finanzielle Optionen geprüft, um die Kapitalstruktur des Unternehmens zu stärken, hiess es.
Das 1909 gegründete Unternehmen mit Sitz in Yverdon-les-Bains ist auf Lithium-Ionen-basierte Energiespeicherlösungen spezialisiert. Sie kämpft schon länger mit Finanzierungsproblemen.
to/jb
(AWP)