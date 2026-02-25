Mit Emrich wolle Leclanché seine Finanzstruktur stärken und die nächste Entwicklungsphase unterstützen, wurde Firmenchef Pierre Blanc zitiert. Leclanché kämpfte jüngst mit akuten Liquiditätsengpässen. Vor zwei Wochen hatte das Unternehmen mit 369 Mitarbeitenden bekanntgegeben, dass es zu Zahlungsverzögerungen gekommen sei, unter anderem bei den Januar-Löhnen.