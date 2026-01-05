les-Bains (awp) - Gut sechs Wochen nach einem Brand konnte der Batteriehersteller Leclanché eine Montagelinie in Yverdon-les-Bains wieder in Betrieb nehmen. Die Produktion von sogenannten M3-Modulen wurde am (heutigen) 5. Januar 2026 wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen gleichentags mit.