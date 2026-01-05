Die Produktion von sogenannten M3-Modulen wurde am 5. Januar 2026 wieder aufgenommen, teilte das Unternehmen gleichentags mit. Aktuell arbeite man mit angepassten Betriebsbedingungen, erklärte Leclanché in dem Communiqué. Und zwar so lange, bis die bei dem Zwischenfall beschädigten Anlagen vollständig ersetzt seien.