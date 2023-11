Das Schiff werde für die Offshore-Windindustrie eingesetzt und dafür mit dem flüssigkeitsgekühlten Batteriesystem Navius MRS-3 ausgerüstet, schreibt Leclanché am Mittwoch. Dieses Batteriesystem ermögliche den Hybridbetrieb, biete eine sofortige Reservestromquelle und optimiere den Energieverbrauch. Geliefert werden soll das System im Jahr 2025 an die Werft in Qidong in China, zum Auftragsvolumen machte das Unternehmen keine Angaben.