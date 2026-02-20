les-Bains (awp) - Der Batteriehersteller Leclanché erhält frische Mittel. So wurde mit strategischen Partnern eine Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen. Vor einer Woche hatte das Unternehmen berichtet, dass es wegen Liquiditätsengpässen zu Verzögerung bei der Auszahlung der Januar-Löhne komme.