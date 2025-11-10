Leclanché wurde vergangenen Juli von CINEA für Gelder aus dem EU-Innovationsfonds ausgewählt. Damals war noch nicht klar, wie hoch die Förderzusage aus dem total 852 Millionen Euro schweren Investitionspaket ausfällt. Insgesamt unterstützt die EU sechs Projekte zur Herstellung von Batterien für Elektrofahrzeuge.