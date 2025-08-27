Lego macht nach eigenen Angaben Fortschritte, den Anteil nachhaltiger Materialien in seinen Produkten zu erhöhen und die Abhängigkeit von fossilen Rohstoffen zu reduzieren. Unter anderem führte Lego ein neues Material für Reifen ein, das aus recycelten Fischernetzen, Tauen und Motoröl hergestellt wird. Insgesamt habe die Lego-Gruppe im ersten Halbjahr 2025 den Anteil erneuerbarer Materialien im Vergleich zum Vorjahreszeitraum verdoppelt./arn/DP/stw