Während der weltweite Spielzeugmarkt in der ersten Jahreshälfte um knapp 7 Prozent wuchs, legte Lego mit rund 14 Prozent doppelt so stark zu. Seit 2020 gilt der Hersteller der berühmten Plastiksteine laut Marktforschungsfirma Statista als weltweite Nummer eins der Branche - noch vor Bandai Namco aus Japan sowie den US-Konkurrenten Mattel und Hasbro.