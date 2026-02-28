Leica schreibt seit vier Jahren Rekordumsätze und hat die grosse Firmenkrise vor 20 Jahren längst hinter sich gelassen. Damals hatte man den Übergang von der alten Filmfotografie zur digitalen Welt fast verpasst und stand kurz vor dem Aus. Trotz der aktuellen Produkterfolge begleiten das Unternehmen derzeit Berichte über einen möglichen Eigentümerwechsel. Der US-Finanzinvestor Blackstone , der seit dem Rückzug von Leica von der Frankfurter Börse 2011 rund 44 Prozent der Anteile hält, bereitet laut Medienberichten seinen Ausstieg vor. Diesen Gerüchten zufolge wird die Leica Camera AG in diesem Zusammenhang mit rund einer Milliarde Euro bewertet./chd/DP/stk