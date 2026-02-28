Rund um die Kamera auf der Rückseite des Leitzphone gibt es einen Ring aus Metall. Diesen kann man drehen, um Einstellungen wie den Zoom oder die Helligkeit zu verändern - ähnlich wie bei einer konventionellen Fotokamera. Exklusiv beim Leitzphone sind in der Kamerasoftware Filter eingebaut, die den Stil berühmter Leica-Kameras (M3 und M9) nachahmen und beispielsweise besonders typische Schwarz-Weiss-Aufnahmen produzieren.