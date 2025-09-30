Es seien zahlreiche neue Kameras eingeführt worden, darunter etwa die kompakte Vollformat-Digitalkamera Leica Q3. Leica stellt weiterhin auch analoge Kameras her. Das Unternehmen hat zudem sein Geschäft mit Heimkino-Projektoren, mit Uhren und mit Premium-Brillengläsern ausgebaut. Diese Bereiche hätten ihren Beitrag zum Gesamtumsatz der Gruppe weiter erhöht, hiess es. Der Bereich Sportoptik als zweitgrösstes Geschäftsfeld von Leica habe sich in einem schwierigen Marktumfeld robust entwickelt, hiess es. Das Unternehmen bietet etwa Zielfernrohre für Jagdgewehre und Ferngläser an.