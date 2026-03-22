Ergebnisse werden ab 20 Uhr erwartet, die Auszählung dürfte sich aber eine Weile ziehen. Ein Jahr vor der Präsidentschaftswahl gilt das Votum in gewisser Weise auch als Stimmungstest. Auch wenn für die meisten Menschen lokale Gegebenheiten ausschlaggebend sind, zählt die nationale Ebene in den grösseren Städten auch verstärkt in die Wahlentscheidung hinein. Dass die Regierung und Staatschef Emmanuel Macron mit der Wahl abgestraft werden sollen, wird allerdings nicht erwartet, da Macron nach zwei Amtszeiten im kommenden Jahr ohnehin nicht erneut zur Präsidentschaftswahl antreten kann.