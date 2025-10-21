USA weiterhin schwach

In den USA bleibt das Geschäft mit Schweizer Uhren von der Zollpolitik bestimmt. Im September brachen die Exporte um 56 Prozent ein, nachdem sie bereits im August um rund ein Fünftel abgesackt waren. Seit August gilt für Schweizer Güter ein US-Strafzoll von 39 Prozent. In den Monaten zuvor hatten die Hersteller aus Sorge vor hohen Zöllen ihre Lager und jene der Händler in Amerika gefüllt.