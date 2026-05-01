Am Vortag war der Preis für Brent-Öl noch zeitweise bis über 126 Dollar gestiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump einen Vorschlag des Iran für ein Ende des Iran-Kriegs abgelehnt hatte. Nach dem Preissprung auf den höchsten Stand seit vier Jahren hatte es dann aber bis zum frühen Freitagshandel eine deutliche Gegenbewegung bei den Ölpreisen gegeben, die sich kurz vor dem Wochenende in abgeschwächter Form fortsetzte.