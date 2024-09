Auf der Gegenseite bleiben die Exporte in die wichtigen asiatischen Märkte Hong Kong (-11 Prozent) und China (-5,9 Prozent) wie in den vergangenen Monate unter Druck. Immerhin habe sich der Rückgang abgeschwächt, so die Mitteilung. Seit Jahresbeginn wurde in beide Märkte rund ein Fünftel weniger exportiert.