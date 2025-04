Während die Gesamtzahl offener Stellen seit Mitte 2023 rückläufig ist, wächst der Anteil an Ausschreibungen, die weder Berufserfahrung noch Weiterbildung voraussetzen. So sind Berufseinsteiger laut der Studie insbesondere seit der Corona-Pandemie 2020 immer gesuchter. Machten diese Stellen im Jahr 2019 noch 21 Prozent am gesamten Angebot aus, waren es im ersten Quartal 2025 28,8 Prozent.