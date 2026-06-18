Europäisches Phänomen

Der Rückgang der Geburtenhäufigkeit ist seit rund vier Jahren nicht nur in der Schweiz, sondern auch in den Nachbarländern und anderen europäischen Staaten zu beobachten, so das Bundesamt für Statistik. Gemäss den provisorischen Zahlen belief sich die durchschnittliche Anzahl Kinder pro Frau 2025 in der Schweiz auf 1,28 (2024: 1,29).