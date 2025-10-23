Gegenüber dem Vorquartal ging die Anzahl der offenen Stellen um 0,2 Prozent zurück, wie dem am Donnerstag veröffentlichten Arbeitsmarktindex des Schweizer Arbeitsvermittlers und der Universität Zürich zu entnehmen ist. Im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres war der Index allerdings mit einem Minus von 5,6 Prozent klar rückläufig.