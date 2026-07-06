Kurzarbeit geht zurück

Die Zahl der Stellensuchenden stieg derweil im Juni nur leicht um 316 auf 225'791, wie es weiter hiess. Die Stellensuchendenquote verblieb so bei 4,8 Prozent. Zugleich waren bei den RAV 47'244 offene Stellen gemeldet, 2527 mehr als im Mai. Von den offenen Stellen unterlagen 31'133 Stellen der Meldepflicht, die für Berufsarten mit einer Arbeitslosenquote von mindestens 5 Prozent gilt.