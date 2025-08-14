Höhere Importpreise

Allerdings war das Bild im Juli nicht ganz eindeutig. So gingen die Produzentenpreise zum Vormonat zwar um 0,3 Prozent zurück, die Importpreise stiegen hingegen um 0,1 Prozent an. Für diesen Anstieg waren laut dem BFS insbesondere Erdöl und Erdgas sowie Mineralölprodukte verantwortlich. Auf Jahressicht ging der Importpreisindex allerdings um deutliche 2,8 Prozent zurück - insbesondere wegen der in dieser Zeitperiode rückläufigen Preise für Energie und Mineralölprodukte.