Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürtworden sein, schrieb der Erdbebendienst in einer Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.
mk/
(AWP)
Kurz nach 22.00 Uhr am Freitagabend hat im Unterwallis die Erde gebebt. Der Erdbebendienst der ETH Zürich registrierte ungefähr 9 Kilometer nordwestlich von Monthey VS ein Beben mit einer Magnitude von ungefähr 3,3 auf der Richterskala.
Das Erdbeben dürfte in der Nähe des Epizentrums deutlich verspürtworden sein, schrieb der Erdbebendienst in einer Mitteilung. Schäden seien bei einem Erdbeben dieser Stärke in der Regel nicht zu erwarten.
mk/
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