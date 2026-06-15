Auf politischer Ebene unterstützt der Verband, der die Schweizer Produktbranchen mit geschützter Ursprungsbezeichnung (AOP) oder geschützter geografischer Angabe (IGP) vertritt, die Bilateralen III mit der Europäischen Union. Er ist der Ansicht, dass ohne neue Abkommen der bilaterale Weg untergraben werde, was den Exporten schaden würde, die mehrheitlich in die EU gehen.