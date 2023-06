Abbau in der Kapitalbilanz

Die SNB zeigt in der Mitteilung zur Leistungsbilanz jeweils auch detaillierter die Entwicklungen in der Kapitalbilanz auf, in der grenzüberschreitende Geldströme erfasst werden. Unter dem Strich resultierte in der Kapitalbilanz unter Berücksichtigung der Derivate im Startquartal ein Defizit von knapp 6 Milliarden Franken.