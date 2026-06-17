Der neue Rechner ist zwar der leistungsfähigste kommerzielle KI-Supercomputer der Schweiz, jedoch nicht der leistungsstärkste Computer des Landes insgesamt. Diese Rolle kommt dem Supercomputer «Alps» des Schweizerischen Hochleistungsrechenzentrums (CSCS) in Lugano zu. Das 2024 eingeweihte System gehört zu den leistungsfähigsten Supercomputern der Welt und wird unter anderem für Klimaforschung, Wetterprognosen und die Entwicklung komplexer KI-Modelle genutzt.