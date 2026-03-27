Über die Rückweisung zu entscheiden hat nun der Ständerat. Sieht er es gleich wie der Nationalrat und dessen zuständige Kommission, muss der Bundesrat die Vorlage überarbeiten. Konkret soll er prüfen, wie künstliche Intelligenz (KI) die Funktionsweise von Plattformen und Suchmaschinen verändert und welche Folgen dies auf die Vorlage hat.