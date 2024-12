Als Treiber der Rally verwies Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets in Anlehnung an die «Glorreichen Sieben», die in den USA lange die Rekordrally prägten, hierzulande auf einen Kreis der «Glorreichen Sechs». Damit bezieht er sich auf SAP , Deutsche Telekom , Siemens , Siemens Energy , Allianz und Munich Re - sechs Aktien, die den DAX seit Jahresbeginn um 2.650 Punkte nach oben getrieben hätten. «Die Zugpferde im Dax profitieren vom Geschäft ausserhalb Deutschlands, glänzen mit Preissetzungsmacht und positiven Branchentrends», so der Experte.