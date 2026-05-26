Gegen 9.25 Uhr gewinnen die Titel um 11,3 Prozent auf 365,00 Franken. Allerdings sind sie damit immer noch weit von den Kursniveaus aus dem vergangenen Sommer bei rund 900 Franken entfernt. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI startet ebenfalls freundlich (+0,8 Prozent).
Die ZKB wertet die Prüfung von «strategischen Optionen» durch den Verwaltungsrat nach dem Interesse einiger nicht näher benannter Gruppen als positive Nachricht für die Aktie. Zudem habe sich auch das operative Geschäft im Schlussquartal «in die richtige Richtung» entwickelt: Die Aufträge wuchsen im Jahresvergleich um fast 10 Prozent. Lem profitiert dabei vom Rechenzentren-Boom. Es müsse sich jedoch zeigen, wie nachhaltig dieser Trend sei und wie gross dieser Bereich werden könne, schreibt der Experte.
Auch der Vontobel-Analyst hebt die Dynamik durch die Rechenzentren hervor. Es gebe «erste Anzeichen einer Erholung der Nachfrage». Auch die operative Leistung habe sich deutlich verbessert. Allerdings bleibe die Sichtbarkeit gering.
Die Experten der UBS halten die Auftragsentwicklung ebenfalls für positiv, weisen aber auf die weiterhin schwierige Konkurrenzlage hin.
ls/rw
(AWP)