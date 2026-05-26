Die ZKB wertet die Prüfung von «strategischen Optionen» durch den Verwaltungsrat nach dem Interesse einiger nicht näher benannter Gruppen als positive Nachricht für die Aktie. Zudem habe sich auch das operative Geschäft im Schlussquartal «in die richtige Richtung» entwickelt: Die Aufträge wuchsen im Jahresvergleich um fast 10 Prozent. Lem profitiert dabei vom Rechenzentren-Boom. Es müsse sich jedoch zeigen, wie nachhaltig dieser Trend sei und wie gross dieser Bereich werden könne, schreibt der Experte.