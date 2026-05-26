Gemäss seinen Treuepflichten prüfe der Verwaltungsrat derzeit mögliche strategische Optionen, um die langfristige Wertschöpfung zu steigern. Der Prozess befinde sich noch in einem frühen Stadium und es sei noch keine Entscheidung gefallen. «Es kann nicht garantiert werden, dass die Prüfung zu einer Transaktion oder zu einem anderen bestimmten Ergebnis führen wird», schreibt Lem.