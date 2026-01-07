Die KI teilt sich ein Gedächtnis über alle Geräte des Benutzers hinweg. «Qira ist kein weiterer Assistent, sondern eine neue Art, wie Intelligenz auf Geräten zum Einsatz kommt», sagte Lenovo-Manager Dan Dery. «Unser Ziel ist es, KI weniger als ein Werkzeug zu verstehen, das man benutzt, sondern eher als eine Intelligenz, die kontinuierlich und natürlich mit einem zusammenarbeitet.» Wann das System auf Deutsch angeboten wird, teilte Lenovo nicht mit.