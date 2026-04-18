Der erste Papst aus den USA kritisierte auch, dass auf Afrika immer noch mit einem Blick geschaut werde, «um etwas zu nehmen». «Diese Kette von Interessen, die das Leben auf eine Tauschware reduziert, muss durchbrochen werden.» Dabei seien die afrikanischen Länder aber auch selbst gefordert: «Afrika muss dringend die Konflikte und Feindseligkeiten überwinden, die das soziale und politische Gefüge so vieler Länder zerreissen und Armut und Ausgrenzung schüren.»