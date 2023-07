Das Unternehmen war in akute Existenznöte geraten, nachdem ein Teilverkauf an einen thailändischen Investor in letzter Minute geplatzt war und die erhofften 400 Millionen Euro zur Tilgung von Schulden nicht geflossen waren. In der Folge mussten die Leoni-Aktionäre einen Totalverlust ihrer Investition hinnehmen. Der bisherige Grossaktionär Pierer steigt im Zuge einer erneuten Kapitalerhöhung mit 150 Millionen Euro als alleiniger Inhaber ein.