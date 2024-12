Die Titel von Leonteq notieren gegen 9.50 Uhr 12,9 Prozent im Minus bei 20,50 Franken. So tief waren die Titel zuletzt 2012. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Minus nun auf rund 40 Prozent. Der Gesamtmarkt gemessen am SPI tendiert derweil mit 0,70 Prozent klar im Plus.