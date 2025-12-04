Leonteq verlieren gegen 10.15 Uhr 15,4 Prozent auf 12,98 Franken (Tagestief 12,80). Zum aktuellen Kurs stehen sie damit im Ende Monat zu Ende gehenden Jahr über ein Drittel im Minus. 2024 waren die Aktien bereits um 43 Prozent eingebrochen.
Eine richtige Hiobsbotschaft vor Jahresende, sagte ein Händler. Das sei völlig "aus dem Blauen herausgekommen und auch schwer nachvollziehbar. Die Gewinnwarnung komme überraschend, und werde die Aktie weiter unter Druck setzen, heisst es auch bei der ZKB. Insbesondere scheine Leonteq ertragsseitig nicht vom Fleck zu kommen.
Angesichts der Gewinnwarnung muss der Broker Octavian seine Schätzungen für das Geschäftsjahr 2025 nach unten korrigieren. Bislang sei man von einem bereinigten Gewinn von 8 Millionen Franken ausgegangen, heisst es in einem Report. Im Gegensatz zum enttäuschenden Ergebnis sehe man aber die Fortschritte im regulatorischen Bereich mit der Finma als positiv, so die zuständige Analystin.
ys/uh
(AWP)