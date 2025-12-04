Eine richtige Hiobsbotschaft vor Jahresende, sagte ein Händler. Das sei völlig "aus dem Blauen herausgekommen und auch schwer nachvollziehbar. Die Gewinnwarnung komme überraschend, und werde die Aktie weiter unter Druck setzen, heisst es auch bei der ZKB. Insbesondere scheine Leonteq ertragsseitig nicht vom Fleck zu kommen.