Spieler versucht im Interview ausserdem, eine Erklärung für die überraschende Gewinnwarnung zu geben, für die primär das Handelsgeschäft verantwortlich war. Die Volatilität am Markt sei dramatisch gesunken, nachdem sich im Sommer der Nahostkonflikt beruhigt hatte, so Spieler. Dies sei eine sehr seltene Situation gewesen. «Ich würde sagen, etwas in dieser Form trifft vielleicht alle zehn Jahre ein.» Und er betonte: «Wir erwarten, dass wir künftig wieder an die früher üblichen Handelsergebnisse anknüpfen können.»