Die Ratingsenkung begründet Fitch in erster Linie mit dem Rückgang der Profitabilität. Es dürfte für das Unternehmen schwierig werden, die Eigenkapitalrendite bis 2027 angestrebt in den Bereich von 10 Prozent zu führen. Mittelfristig dürfte aber die von Leonteq aufgegleiste Strategie die Rentabilität stützen.
Leonteq unternehme «konsequente Schritte, um strukturelle Herausforderungen anzugehen und das Unternehmen mit Blick auf nachhaltige Profitabilität und Shareholder Value zu repositionieren», hält die Gruppe in einer ebenfalls am Freitagabend veröffentlichten Stellungnahme fest.
Unter der Leitung des neuen CEO Christian Spieler seien im Juli 2025 neue strategische Prioritäten definiert worden. Dabei strebt der Derivate-Spezialist für das Geschäftsjahr 2027 einen Gewinn vor Steuern von 60 bis 80 Millionen Franken und einen Return on Tangible Equity von rund 10 Prozent an.
mk/
(AWP)