Insgesamt seien per heute rund 5000 Hebelprodukte an der BX Swiss kotiert worden. Der Schwerpunkt liege dabei auf Warrants. Gleichzeitig sei auch das Angebot an der SIX Swiss Exchange seit April 2025 auf rund 5000 Hebelprodukte erweitert worden. Mit nun insgesamt rund 10'000 Hebelprodukten zählt das Unternehmen eigenen Angaben zufolge zu den grössten Emittenten von börsengehandelten Hebelprodukten in der Schweiz.