Stärkung der Compliance

Mit dem Abschluss des Finma-Verfahrens seien nun alle hängigen regulatorischen Verfahren gegen Leonteq abgeschlossen, heisst es in der Mitteilung. Das schaffe «Klarheit und Sicherheit für die weitere Umsetzung der strategischen Prioritäten des Unternehmens». Bereits im Februar hatte Leonteq an der Bilanzmedienkonferenz erklärt, dass ein Verfahren in Frankreich wegen möglicher Mängel bei Geldwäscherei-Vorkehrungen «im Grossen und Ganzen abgeschlossen» sei.