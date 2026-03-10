Beim Derivate-Spezialisten Leonteq kommt es doch nicht zu einem Wechsel im VR-Präsidium - zumindest bis auf Weiteres. Der Anfang März nominierte Felix Oegerli wird sich an der Generalversammlung vom 1. April nicht zur Wahl stellen. Hintergrund ist der unlängst gemeldete Rückzug der Ankeraktionärin Raiffeisen.