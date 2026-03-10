Beim Derivate-Spezialisten Leonteq kommt es doch nicht zu einem Wechsel im VR-Präsidium - zumindest bis auf Weiteres. Der Anfang März nominierte Felix Oegerli wird sich an der Generalversammlung vom 1. April nicht zur Wahl stellen. Hintergrund ist der unlängst gemeldete Rückzug der Ankeraktionärin Raiffeisen.
Diese verkauft einen grossen Teil ihrer Position an eine Aktionärsgruppe, der Oegerli angehört. Bis zum Erhalt der Genehmigungen und zum Abschluss der Transaktion stelle sich Oegerli «im Sinne einer guten Corporate Governance» nicht zur Wahl, wie aus der am Dienstag publizierten Einladung zur Generalversammlung hervorgeht.
Daher wird sich der bisherige VR-Präsident Christopher Chambers wie auch dessen Vize Philippe Weber «für eine Übergangszeit» zur Wiederwahl stellen - und zwar bis zum Abschluss der Transaktion. Dementsprechend soll noch in diesem Jahr eine ausserordentliche Generalversammlung zur Wahl eines neuen Präsidenten stattfinden.
Ferner werden der Generalversammlung Barbara Heller und Jürg Steiger als neue Mitglieder des Verwaltungsrats vorgeschlagen. Falls gewählt, wird der Verwaltungsrat künftig aus sieben unabhängigen Mitgliedern bestehen.
(AWP)